Il Promoter WRC conferma la posizione | Roma subito e non solo

Dietro alla prospettiva del trasferimento non ci sono solo visioni strategiche, ma anche garanzie concrete. WRC Promoter ha già messo sul tavolo un contratto quinquennale, strettamente legato allo spostamento a Roma, e un pacchetto di incentivi economici destinati a finanziare un programma per giovani piloti. Un progetto ambizioso, che intreccia sport, politica e identità nazionale. . 🔗 Leggi su Tuttorally.news