Il Promoter WRC conferma la posizione | Roma subito e non solo
Dietro alla prospettiva del trasferimento non ci sono solo visioni strategiche, ma anche garanzie concrete. WRC Promoter ha già messo sul tavolo un contratto quinquennale, strettamente legato allo spostamento a Roma, e un pacchetto di incentivi economici destinati a finanziare un programma per giovani piloti. Un progetto ambizioso, che intreccia sport, politica e identità nazionale. . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
In questa notizia si parla di: promoter - conferma
Dal 18 al 20 settembre 2025 il PalaRiccione si conferma punto di riferimento nazionale ospitando le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana. Oltre 1000 partecipanti tra operatori, istituzioni ed esperti si confronteranno su esperienze, strumenti e strate - facebook.com Vai su Facebook
COMUNICAZIONE E MARKETING - Festival di Venezia: Legend Kombucha conferma partnership con La Terrazza by Atlas Concorde #LegendKombucha #LaTerrazzabyAltlasConcorde #Kombucha #Horeca #Foodservice - X Vai su X
WRC in Italia, il promoter ha scelto Roma dal 2026. Ma a certe condizioni.; Rally mondiale, il futuro è in bilico: Roma insidia la Sardegna; Ufficiale: Ogier annuncia la sua partecipazione al Rally di Finlandia.
WRC in Italia, il promoter ha scelto Roma dal 2026. Ma a certe condizioni. - Dopo mesi di indiscrezioni e confronti, arriva la conferma più ... Riporta rallyssimo.it
WRC, esteso di 5 anni il contratto per il Rally di Finlandia - Con un accordo tra il promoter del WRC ed AKK Sports, è stata estesa la presenza del Rally di Finlandia nel calendario del Campionato del Mondo Rally fino al 2031. Secondo ansa.it