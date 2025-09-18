Prosegue, per il terzo anno consecutivo il progetto ‘Wanna be in’, promosso dal Comune, finanziato dalla Regione, pensato e calibrato sui giovani tra i 14 e i 35 anni che possono trova utili e interessanti (nonché gratuite) risposte alle loro esigenze e curiosità nelle numerose attività promosse nella biblioteca comunale ‘Cuini’. Sono diverse le attività che, terminate l’estate, sono in procinto di ripartire e che, invariabilmente, vengono ospitate nella biblioteca o nella sala ‘Gigli’. C’è lo sportello gratuito per l’ Orientamento professionale che prevede colloqui personali e consulenze sia in presenza che online, previo appuntamento (al 338 4859674). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il progetto ‘Wanna be in’ pronto a ripartire