Arrivare a produrre, nel delta Po, l’ingrediente principe di vari piatti rinomati della tradizione italiana, ovverosia la bottarga di cefalo (muggine), con un’aggiunta speciale come i sali di Cervia e delle valli di Comacchio, dando valore alla pesca vallivasempre più minacciata da criticità produttive e rese basse (mediamente solo poche decine di chili a ettaro). Di questo progetto del dipartimento di Scienze mediche veterinarie dell’ Alma Mater a Cesenatico si è parlato ieri nella ex valle Smarlacca, nel Ravennate, presso l’allevamento ittico biologico di Luigi Ballarin, in occasione della 28esima edizione di Cancelli Aperti, promossa da Confagricoltura Ravenna, incentrata quest’anno sulla vallicoltura: una pratica antica che contribuendo alla conservazione degli ecosistemi delle zone umide, in linea con la strategia UE sulla Biodiversità per il 2030, si focalizza su specie come branzini, orate e cefali, integrando l’istinto naturale dei pesci di migrare tra mare e acque interne e generando un prodotto di pregio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il progetto Unibo su produzione di bottarga di cefalo del delta Po