Il profumo delle stelle | un viaggio sensuale e nostalgico nella Berlino degli anni Venti

Bolzano – Una fuga dalla tecnologia, alla ricerca dell’autenticità in una Berlino mittleuropea, sensuale e retro. Prende corpo da questo espediente narrativo “Il profumo delle stelle” di Klaus Zambiasi, un lungo racconto che invita il lettore a rallentare il ritmo della vita per cercare la bellezza nelle piccole cose, senza dimenticare il potere dell’incontro casuale e la forza rigeneratrice dell’amore. Lo scrittore mantovano d’origine ma bolzanino d’adozione, dopo “Il sorriso della luna” (2022) e “3 Il Bacio Rubato” (2023), tradotti anche in tedesco, e “L’appuntamento” (2024), torna ora in libreria con un nuovo libro destinato a bissarne il successo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Il profumo delle stelle”: un viaggio sensuale e nostalgico nella Berlino degli anni Venti

In questa notizia si parla di: profumo - stelle

Shibui. . Shibui presenta il nuovo appuntamento con le stelle! PROFUMI STELLARI: VERGINE EDITION Ogni segno zodiacale ha un profumo che racconta la tua essenza unica. Vuoi scoprire qual è il profumo perfetto per lasciare il segno per il tuo SEGN - facebook.com Vai su Facebook

I profumi spaziali ispirati al cosmo; Profumi, la TOP 8 delle fragranze femminili più seducenti dell’Estate.

Senza questi 5 luoghi oggi Chanel N°5 avrebbe un profumo diverso… - La leggenda che avvolge il profumo più famoso del mondo è costellata da avvenimenti misteriosi, storie fenomenali e coincidenze insolite. Lo riporta vogue.it

Profumo di Mediterraneo: un viaggio olfattivo lungo l'Italia - Ogni terra che si affaccia sul mare porta con sé aromi particolari, legati alle tradizioni e alla flora del luogo. Segnala grazia.it