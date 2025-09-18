Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.722 per la benzina, 1.649 per il diesel, 0.711 per il gpl, 1.453 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 settembre 2025 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

