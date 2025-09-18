Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 18 Settembre 2025 si attesta a 0,1119 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 17 Settembre 2025, si osserva un prezzo minimo di 0,0792 €kWh (ore 14) e un prezzo massimo di 0,1740 €kWh (ore 20). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle tra le 13:00 e le 15:00, mentre il picco di costo si è registrato nella fascia serale, in particolare alle 20:00. Queste oscillazioni evidenziano l’importanza di monitorare le fasce orarie per ottimizzare i costi energetici, soprattutto per chi ha contratti indicizzati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

