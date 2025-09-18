Il prezzo del gas per le famiglie oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas naturale è essenziale per comprendere l’impatto sulla bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di contratto. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e quanto potresti pagare in base ai tuoi consumi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 18 Settembre 2025 è fissato da ARERA in 0,422648 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del gas per le famiglie oggi

