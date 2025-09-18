Il prete prof di religione accusato di violenza sessuale su una 11enne a scuola | Sono solo espansivo
«Sono una persona espansiva, ma non c’è mai stato un secondo fine», ha detto il prete e insegnante di religione indagato per violenza sessuale aggravata su una studentessa di 11 anni. Il sacerdote, 40 anni, insegna in una scuola cattolica di Trento. L’inchiesta è partita dopo che la ragazzina ha raccontato alla sua famiglia degli abbracci e palpeggiamenti dell’uomo. Il suo racconto riportato anche davanti a una psicologa nominata dal tribunale è stato giudicato attendibile dalla Procura, che contesta al sacerdote tre episodi di questo tipo, avvenuti tra ottobre e novembre 2023. La versione del sacerdote. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: prete - prof
IN DIRETTA da SILA...MENTE a LORICA stiamo presentando il libro del prof. Tonino Lavoratore su don Tommaso Bombicino... un prete di Rovito (1775-1852). - facebook.com Vai su Facebook
Il prete prof di religione accusato di violenza sessuale su una 11enne a scuola: «Sono solo espansivo; Prete accusato di violenza sessuale su una 11enne a Trento, è anche un insegnante: i presunti abusi a scuola; Violentava la studentessa di 11 anni, rinvio a giudizio per il prete-prof 40enne dell'istituto scolastico cattolico. Insegnava lì da 10 anni.
Il prete prof di religione accusato di violenza su una 11enne: «Sono solo espansivo» - La scuola cattolica di Trento in cui insegna il sacerdote lo ha intanto trasferito a Roma. Riporta open.online
Accusato di abusi su una studentessa 11enne: prete e professore di religione rinviato a giudizio - A Trento sacerdote e professore di religione accusato di abusi su una studentessa di 11 anni, chiesto rinvio a giudizio. Scrive nordest24.it