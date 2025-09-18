Il prete prof di religione accusato di violenza sessuale su una 11enne a scuola | Sono solo espansivo

«Sono una persona espansiva, ma non c’è mai stato un secondo fine», ha detto il prete e insegnante di religione indagato per violenza sessuale aggravata su una studentessa di 11 anni. Il sacerdote, 40 anni, insegna in una scuola cattolica di Trento. L’inchiesta è partita dopo che la ragazzina ha raccontato alla sua famiglia degli abbracci e palpeggiamenti dell’uomo. Il suo racconto riportato anche davanti a una psicologa nominata dal tribunale è stato giudicato attendibile dalla Procura, che contesta al sacerdote tre episodi di questo tipo, avvenuti tra ottobre e novembre 2023. La versione del sacerdote. 🔗 Leggi su Open.online