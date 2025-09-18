Il prete inizia il matrimonio senza la sposa | Assurdo solo tre minuti di ritardo
Doveva essere "il giorno" perfetto, ma qualche minuto di ritardo della sposa ha rischiato di renderlo un incubo. Tutto è iniziato quando un prete, incaricato di celebrare un matrimonio nel Savonese, ha cominciato la cerimonia prima dell'ingresso della sposa.Il prete: "Irrispettoso verso i. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: prete - inizia
La sposa ci mette un po’ di tempo a scendere dall’auto per via dell’abito, il prete inizia la messa senza di lei: “In chiesa c’erano fedeli non per le nozze”
Choc a Varazze, la sposa fa tardi? E il prete inizia lo stesso il matrimonio: “Si rispettino i fedeli”
CHOC IN CHIESA | La sposa fa tardi? E il prete inizia lo stesso il matrimonio: “Si rispettino i fedeli” https://gazzettadelsud.it/?p=2101225 - facebook.com Vai su Facebook
Il matrimonio inizia senza la sposa: il prete non ammette ritardi. «Bisogna avere rispetto per gli altri fedeli» - X Vai su X
Il prete inizia il matrimonio senza la sposa: Assurdo, solo tre minuti di ritardo; La sposa è in ritardo, il prete fa iniziare il matrimonio senza di lei a Varazze: Questione di rispetto; La sposa arriva in ritardo al matrimonio, il parroco inizia senza di lei: «Bisogna avere rispetto per gli altri fedeli.
Sposa in ritardo per le nozze, il prete inizia il matrimonio senza lei: “E’ una questione di rispetto” - Sposa in ritardo per le nozze, il prete fa iniziare il matrimonio senza di lei: "E' una questione di rispetto". Secondo internapoli.it
Il prete inizia il matrimonio senza la sposa: "Assurdo, solo tre minuti di ritardo" - Il prete ha spiegato ai media locali di aver cominciato senza di lei "per una questione di rispetto per i ... Da today.it