il prete finisce la messa e benedice la salernitana

"Abbiate a cuore le sorti della Salernitana. Il Signore sia con voi": può sembrare strano a qualcuno ma questa è la parte finale della messa di Don Roberto Faccenda. il parroco è noto per essere un grande appassionato di calcio (partecipa anche a trasmissioni sportive) e la sua squadra del cuore trova spazio anche nella benedizione in chiesa. Pochi minuti prima dell'inizio del campionato, il parroco ha voluto ricordare ai suoi fedeli di tifare, da casa o allo stadio, prima di andare in pace, ovviamente. In fondo si tratta sempre di una questione di fede. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

