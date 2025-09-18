Il pranzo in un ristorante poi la fuga con un’auto a noleggio senza saldare il conto da 200 euro | denunciati cinque romani

Credevano di farla franca fuggendo, dopo aver ordinato dal menu e consumato prelibatezze per un conto totale di 200 euro. È successo a Roma, dove cinque persone di età compresa tra i 22 e i 39 anni sono scappate dopo aver pranzato in un locale di via dei Gracchi. Avrebbero abbandonato il tavolo dove erano seduti senza saldare il conto e sarebbero saliti su un’auto a noleggio alla quale erano stati manomessi il sistema di geolocalizzazione e l’impianto elettronico. L’obiettivo era impedire il tracciamento del veicolo. È scattata subito la denuncia dei carabinieri. Lo riporta il Corriere. Il pranzo e la fuga. 🔗 Leggi su Open.online