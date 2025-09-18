Il pranzo in un ristorante poi la fuga con un’auto a noleggio senza saldare il conto da 200 euro | denunciati cinque romani
Credevano di farla franca fuggendo, dopo aver ordinato dal menu e consumato prelibatezze per un conto totale di 200 euro. È successo a Roma, dove cinque persone di età compresa tra i 22 e i 39 anni sono scappate dopo aver pranzato in un locale di via dei Gracchi. Avrebbero abbandonato il tavolo dove erano seduti senza saldare il conto e sarebbero saliti su un’auto a noleggio alla quale erano stati manomessi il sistema di geolocalizzazione e l’impianto elettronico. L’obiettivo era impedire il tracciamento del veicolo. È scattata subito la denuncia dei carabinieri. Lo riporta il Corriere. Il pranzo e la fuga. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: pranzo - ristorante
L'Harry's Bar: storia del ristorante simbolo di Venezia, scelto da Jeff Bezos e Lauren Sanchez per il primo pranzo dopo la cerimonia
Sala da pranzo con 20 coperti, frigo e congelatori: il ristorante etnico abusivo scoperto dai Nas di Parma
Il ristorante etnico ricavato in un appartamento: sala da pranzo da 20 coperti, ma era tutto abusivo
Pranzo al ristorante, poi la fuga senza pagare il conto https://ift.tt/aLRQgil - X Vai su X
Ristorante aperto tutti i giorni a pranzo! ? APERTO tutti i giorni Ristorante aperto a pranzo Spiaggia e sports Le PINSE di Piotto - ` / Lungomare Grazia Deledda - Cervia (RA) +39 339 157 1043 Andrea +39 339 327 0796 Marco +3 - facebook.com Vai su Facebook
Pranzo al ristorante, poi la fuga senza pagare il conto - A tentare di fare il "vento" come viene gergalmente definito in città, cinque ragazzi romani. Da romatoday.it
Pranzo al ristorante e fuga senza pagare. Il proprietario: «Vi perdono, andiamo insieme a dare quei soldi in beneficenza» - Francesco Rizzo, titolare del ristorante Cascina Ovi a Segrate (Milano), rompe il silenzio dopo un nuovo episodio di “pranzo e fuga” avvenuto nel suo locale, alle porte di Milano. Riporta ilmattino.it