Il portavoce di Orban manda a Ilaria Salis l'indirizzo di un carcere in Ungheria | la minaccia sui social

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zoltan Kovacs, portavoce del governo ungherese, ha risposto sui social a un post di Ilaria Salis, eurodeputata di Avs che fino a pochi anni fa era incarcerata a Budapest. Kovacs ha scritto solo delle coordinate, senza commenti: rimandano al carcere di Marianosztra, nel nord del Paese. La settimana prossima il Parlamento europeo discuterà l'immunità di Salis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: portavoce - orban

Il portavoce di Orban invia a Ilaria Salis le coordinate del carcere di Marianosztra; Orbán vuole la revoca dell’immunità per Salis.

