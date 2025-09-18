Il portavoce di Orban manda a Ilaria Salis l'indirizzo di un carcere in Ungheria | la minaccia sui social
Zoltan Kovacs, portavoce del governo ungherese, ha risposto sui social a un post di Ilaria Salis, eurodeputata di Avs che fino a pochi anni fa era incarcerata a Budapest. Kovacs ha scritto solo delle coordinate, senza commenti: rimandano al carcere di Marianosztra, nel nord del Paese. La settimana prossima il Parlamento europeo discuterà l'immunità di Salis. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: portavoce - orban
Salis da Fazio, il portavoce di Orban le rovina lo show: «Dovresti stare in cella» (video) - facebook.com Vai su Facebook
#Ungheria Portavoce Orban: al comandante ucraino dell'unità militare responsabile dell'attacco all'oleodotto Druzhba è vietato l'ingresso in Ungheria e nell'area Schengen. - X Vai su X
Il portavoce di Orban invia a Ilaria Salis le coordinate del carcere di Marianosztra; Orbán vuole la revoca dell’immunità per Salis.
Ilaria Salis, il 23 il voto sull'immunità parlamentare: «Sarebbe grave cedere alle pulsioni vendicative di Orbán» - Il voto della commissione Affari giuridici dell'Eurocamera (Juri) sulla revoca dell'immunità alll'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, si terrà martedì 23 ... Come scrive msn.com