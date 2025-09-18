Il portavoce di Orban invia su X a Ilaria Salis le coordinate del carcere di Marianosztra

Zoltan Kovacs, portavoce di Viktor Orban, ha risposto a un post di Ilaria Salis su X riguardante lo stato della procedura di revoca dell’immunità parlamentare facendo presente all’eurodeputata di Sinistra Italiana le coordinate del carcere ungherese di Marianosztra: «47.8690° N 18.8699° E». 47.8690° N 18.8699° E https:t.colJNXgRfQ2O — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) September 18, 2025 Cosa aveva scritto Salis su X. «Il 23 settembre, a Bruxelles, la Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo discuterà la richiesta del regime di Orbán di revocare la mia immunità», ha scritto Salis su X, parlando di «straordinaria mobilitazione popolare» che le ha permesso «di uscire da quel maledetto pozzo ungherese fatto di soprusi e umiliazioni, di tornare una donna libera ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

