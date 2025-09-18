Il portavoce di Orban invia su X a Ilaria Salis le coordinate del carcere di Marianosztra
Zoltan Kovacs, portavoce di Viktor Orban, ha risposto a un post di Ilaria Salis su X riguardante lo stato della procedura di revoca dell’immunità parlamentare facendo presente all’eurodeputata di Sinistra Italiana le coordinate del carcere ungherese di Marianosztra: «47.8690° N 18.8699° E». 47.8690° N 18.8699° E https:t.colJNXgRfQ2O — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) September 18, 2025 Cosa aveva scritto Salis su X. «Il 23 settembre, a Bruxelles, la Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo discuterà la richiesta del regime di Orbán di revocare la mia immunità», ha scritto Salis su X, parlando di «straordinaria mobilitazione popolare» che le ha permesso «di uscire da quel maledetto pozzo ungherese fatto di soprusi e umiliazioni, di tornare una donna libera ». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: portavoce - orban
Il portavoce di Orban manda a Ilaria Salis l’indirizzo di un carcere in Ungheria: la minaccia sui social
Ilaria Salis chiede di proteggere la sua immunità. E il portavoce di Orban le manda le coordinate del carcere
Il portavoce di Orban manda a Ilaria Salis l’indirizzo di un carcere in Ungheria: la minaccia sui social - X Vai su X
Salis da Fazio, il portavoce di Orban le rovina lo show: «Dovresti stare in cella» (video) - facebook.com Vai su Facebook
Il portavoce di Orban invia a Ilaria Salis le coordinate del carcere di Marianosztra; Leader Ue adottano conclusioni sull'Ucraina a 26 senza l'Ungheria - Trump chiama Macron: Al centro del colloquio Ucraina e Medio Oriente; Guerra in Ucraina, ultime notizie. Trump chiama Orban: «Via il veto su Kiev nella Ue». Drone russo precipita in Polonia.
Il portavoce di Orban invia a Ilaria Salis le coordinate del carcere di Marianosztra - È il breve messaggio di replica, su X, del portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, in risposta a un tweet dell'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Sali ... Si legge su msn.com
Ilaria Salis chiede di proteggere la sua immunità. E il portavoce di Orban le manda le coordinate del carcere - Zoltan Kovacs ha risposto al post su X scritto dall'eurodeputata di Avs, in cui ha dato un aggiornamento sullo stato della procedura di revoca della sua protezione ... Secondo msn.com