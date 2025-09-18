Il portavoce di Orbán attacca ancora Salis su X Martedì il primo voto sull' immunità

A pochi giorni dal voto europeo per la revoca dell’immunità a Ilaria Salis il governo ungherese torna ad attaccare l’europarlamentare di Avs. Su X il portavoce del premier Viktor Orbán, Zoltan Kovacs, pubblica un post con le coordinate del carcere di Marianosztra - “47.8690 N 18.8699 E” - dove, è il sottotetto, dovrebbe trovarsi secondo il governo di Budapest l’europarlamentare di Avs.     In Ungheria Salis è accusata di lesioni gravi nei confronti di tre neonazisti ungheresi. L’europarlamentare ha già scontato 15 mesi di carcerazione preventiva e altri tre di detenzione domiciliare in attesa del processo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

