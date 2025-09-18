Il ponte sul Bisenzio | Presto l’inaugurazione
di Lisa Ciardi Novità in arrivo, a Signa, per i ponti sul fiume Bisenzio. Il primo è quello che da via Arte della Paglia porta al parco dei Renai e che dovrà sostituire l’infrastruttura utilizzata finora. "In questo caso l’intervento è pressoché concluso – spiega il sindaco Giampiero Fossi – e confidiamo di poter procedere all’inaugurazione nel corso dell’inverno. Abbiamo recentemente partecipato a un monitoraggio, tramite drone, verificando il buon andamento dei cantieri". L’opera, realizzata dalla Regione Toscana, prevede una spesa complessiva di 1,8 milioni di euro, nell’ambito del progetto per la cassa di espansione dei Renai e il contenimento delle acque in piena, che vale in totale 13,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ponte - bisenzio
' Si avvisa la cittadinanza che il Ponte a Campi è stato riaperto al transito ed è percorribile in entrambi i sensi di marcia. - facebook.com Vai su Facebook
Il ponte sul Bisenzio: "Presto l’inaugurazione" - I lavori sull’infrastruttura che porta al parco dei Renai sono quasi conclusi. Da lanazione.it
Presto riaprirà il ponte Belvedere, simbolo del sisma - Il Comune punta a riaprire entro l'anno il ponte Belvedere, danneggiato dal sisma del 2009 e diventato nel tempo uno dei simboli della tragedia che sconvolse il capoluogo abruzzese. Lo riporta ansa.it