Il ponte sul Bisenzio | Presto l’inaugurazione

di Lisa Ciardi Novità in arrivo, a Signa, per i ponti sul fiume Bisenzio. Il primo è quello che da via Arte della Paglia porta al parco dei Renai e che dovrà sostituire l'infrastruttura utilizzata finora. "In questo caso l'intervento è pressoché concluso – spiega il sindaco Giampiero Fossi – e confidiamo di poter procedere all'inaugurazione nel corso dell'inverno. Abbiamo recentemente partecipato a un monitoraggio, tramite drone, verificando il buon andamento dei cantieri". L'opera, realizzata dalla Regione Toscana, prevede una spesa complessiva di 1,8 milioni di euro, nell'ambito del progetto per la cassa di espansione dei Renai e il contenimento delle acque in piena, che vale in totale 13,5 milioni di euro.

