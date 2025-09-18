il ponte al porto diventa un palcoscenico

"Il ponte di viale Dante sul canale del porto diventerà un vero e proprio palcoscenico urbano, pronto ad accogliere eventi culturali, sportivi e turistici durante tutto l’anno". Questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale che rispolvera un’idea che a ogni legislatura è riemersa nel dibattito politico e amministrativo. Così come appare il ponte rappresenta un’incompiuta. Il transito è vietato da anni ormai, ma fino a oggi non ha trovato una sua connotazione, limitandosi a ospitare negli anni installazioni turistiche, l’albero di Natale o progetti costosi che hanno sollevato polemiche come il villaggio western collegato a Cinè. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

