Il ponte al porto diventa un palcoscenico

Ilrestodelcarlino.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il ponte di viale Dante sul canale del porto diventerà un vero e proprio palcoscenico urbano, pronto ad accogliere eventi culturali, sportivi e turistici durante tutto l’anno". Questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale che rispolvera un’idea che a ogni legislatura è riemersa nel dibattito politico e amministrativo. Così come appare il ponte rappresenta un’incompiuta. Il transito è vietato da anni ormai, ma fino a oggi non ha trovato una sua connotazione, limitandosi a ospitare negli anni installazioni turistiche, l’albero di Natale o progetti costosi che hanno sollevato polemiche come il villaggio western collegato a Cinè. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il ponte al porto diventa un palcoscenico

© Ilrestodelcarlino.it - Il ponte al porto diventa un palcoscenico

In questa notizia si parla di: ponte - porto

Vi porto dentro la comunità Giuliano-Dalmata dove la cultura diventa ponte tra generazioni

Chiusura ponte mobile, prosegue il potenziamento del traghetto tra Marina e Porto Corsini

Il ponte al porto diventa un palcoscenico; Dal ponte dello yacht agli occhi dei follower: Gaia Bianchi e Luca More sotto i riflettori; BASSANO DEL GRAPPA | NUOVO TEATRO, LA SALA DA PONTE SI FA CON UN TERZO DELLA SPESA.

L’antica Rocca del porto di Civitavecchia palcoscenico per la Divina Commedia - Dal 18 al 21 settembre dieci artisti reinterpretano i canti della Divina Commedia con opere fluoresce ... Lo riporta terzobinario.it

Il porto diventa un palcoscenico. Nautica in festa con visita ad Azzurra III - Impennate, centinaia di ragazzi che si ritrovano davanti a "La vela", per l’aperitivo. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Porto Diventa Palcoscenico