Il Pd odia Schlein tace | Genova fa improvvisamente perdere la voce alla sinistra

«È trascorsa un’intera giornata, seguita da una nottata, ma i partiti del centrosinistra non hanno ancora trovato il coraggio né la lucidità di compiere l’atto più naturale e doveroso: prendere le distanze in modo chiaro e inequivocabile dalle parole vergognose pronunciate ieri dal consigliere Chiarotti, finite su tutti i media nazionali». A sottolinearlo sono oggi i consiglieri comunali della Lega a Genova, Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua, in riferimento al deprecabile episodio che ha visto protagonista il dem Claudio Chiarotti. Il consigliere Pd, mentre il centrodestra chiedeva di tributare un minuto di silenzio alla memoria di Charlie Kirk, anche come monito contro la violenza politica, si è rivolto alla capogruppo di FdI, Alessandra Bianchi, evocando in Aula Piazzale Loreto: «Vi abbiamo già appeso per i piedi una volta». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

