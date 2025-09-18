il pd di terranuova sosteniamo convintamente la candidatura di boni

Arezzo, 18 settembre 2025 – Il Partito Democratico di Terranuova Bracciolini ha ribadito il proprio sostegno alla candidatura di Filippo Boni alle prossime elezioni regionali, in programma il 12 e 13 ottobre. Una scelta che, spiegano dal Pd, nasce dalla volontà di offrire al Valdarno una voce forte e rappresentativa all'interno delle istituzioni regionali, considerata un'occasione significativa per costruire politiche in grado di valorizzare le risorse economiche, sociali e culturali del territorio. Il Partito Democratico terranuovese sottolinea come i valori che caratterizzano la candidatura di Boni – la cultura, la passione amministrativa e un solido legame con il Valdarno – siano pienamente condivisi dalla comunità democratica locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

