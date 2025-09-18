il partito liberale italiano incontra il sindaco bitetti

Tarantini Time Quotidiano Nel pomeriggio di oggi, 17 settembre, i segretari, provinciale e cittadino, del Partito Liberale Italiano ionico, Rossana Sangineto e Mirko Maiorino, hanno incontrato il sindaco Piero Bitetti in un clima di dialogo istituzionale e di collaborazione concreta. Il PLI ha portato all’attenzione del primo cittadino un pacchetto di proposte che affrontano nodi centrali della vita amministrativa della città. Dal miglioramento della raccolta differenziata all’avvio di un protocollo con il Ministero della Difesa per l’utilizzo dei campi sportivi militari; dalla valorizzazione della figura di Rodolfo Valentino come patrimonio storico-culturale della città, al rafforzamento della Polizia Locale con l’impiego degli introiti derivanti dalle contravvenzioni; dall’istituzione di un osservatorio permanente sulle barriere architettoniche per dare piena attuazione al PEBA, alla messa a bando pluriennale del Parco di Lulù, fino alla richiesta di chiarimenti sull’impianto pneumatico di trasporto rifiuti del quartiere Salinella. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

