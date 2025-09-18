Il Partito Liberale Italiano incontra il sindaco Bitetti
Tarantini Time Quotidiano Nel pomeriggio di oggi, 17 settembre, i segretari, provinciale e cittadino, del Partito Liberale Italiano ionico, Rossana Sangineto e Mirko Maiorino, hanno incontrato il sindaco Piero Bitetti in un clima di dialogo istituzionale e di collaborazione concreta. Il PLI ha portato all’attenzione del primo cittadino un pacchetto di proposte che affrontano nodi centrali della vita amministrativa della città. Dal miglioramento della raccolta differenziata all’avvio di un protocollo con il Ministero della Difesa per l’utilizzo dei campi sportivi militari; dalla valorizzazione della figura di Rodolfo Valentino come patrimonio storico-culturale della città, al rafforzamento della Polizia Locale con l’impiego degli introiti derivanti dalle contravvenzioni; dall’istituzione di un osservatorio permanente sulle barriere architettoniche per dare piena attuazione al PEBA, alla messa a bando pluriennale del Parco di Lulù, fino alla richiesta di chiarimenti sull’impianto pneumatico di trasporto rifiuti del quartiere Salinella. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: partito - liberale
Rifiuti, il partito liberale a Bitetti: “Smetta di giocare con le poltrone”
Taranto, il Partito Liberale Italiano incontra il sindaco Bitetti - facebook.com Vai su Facebook
Le posizioni politiche dovrebbero avere sempre due caratteristiche: la prima è basarsi sui fatti, la seconda è essere spiegate bene. Noi del @Partito_Libdem lo abbiamo fatto sulla questione più complicata possibile: in questo video vi spieghiamo perché - sul c - X Vai su X
Rafforzamento Polizia locale e raccolta pneumatica dei rifiuti: alcune delle richieste del Pli al sindaco; Patto di Capitanata, tre forze di centro insieme per “offrire un'alternativa politica agli elettori”; Risorgimento liberale: a Ivrea si riaccende il dibattito sulle idee e sulla libertà.