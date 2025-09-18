Il Partito Democratico a Milano paragona Kirk alle Brigate Rosse

“Non immaginatevi che facciamo il minuto di silenzio. Sarebbe come chiedermi di farlo per i ragazzi delle Brigate rosse”. Leopoldo Sitia, esponente del Partito Democratico e presidente del Consiglio del Municipio 1, vieta l'omaggio a Charlie Kirk, l'attivista del movimento Maga ucciso qualche giorno fa, addirittura paragonandolo all'organizzazione terroristica italiana di estrema sinistra. A denunciarlo il capogruppo di Fratelli d'Italia Lorenzo La Russa che posta la strana reazione dell'esponente progressista. “Non riescono a rispettare – scrive - la morte di un giovane che faceva politica democraticamente, ad ascoltare idee diverse dalle loro e condannare senza se e senza ma la violenza”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Partito Democratico a Milano paragona Kirk alle Brigate Rosse

Alla Festa dell’Unità, il Partito Democratico Milano metropolitana ha presentato un piano di lavoro e proposte per rispondere alle priorità per la città. - Si è conclusa in mattinata, alla Festa dell’Unità di Milano metropolitana, l’iniziativa sui prossimi 18 mesi di mandato a Milano: iniziative e proposte co ... Segnala mi-lorenteggio.com