Il parco giochi sporco e il bimbo di 7 anni | Chi fa questo non ha rispetto per ciò che lo circonda

Ho preferito fare un video che secondo me rende meglio l'idea: ci troviamo nella strada pedonale della ferrovia dove c'è un piccolo parco giochi. Oggi ho portato un bambino di 7 anni a giocare e mi sono imbarazzata e schifata. Il bambino mi ha fatto dei discorsi su quello che c'era intorno a lui. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ancona, Ex Lancisi, vent?anni di nulla: ora pure il blitz dei tiktoker nell?ospedale abbandonato e oggi parco giochi (proibito) del brivido

Parco giochi, si rinnova lo spazio adibito allo sport

Grazie al parkour, il mondo è il mio parco giochi

Nuovo parco giochi inclusivo in via Palinuro, a Mondello. Sabato alle 11 presentazione alla stampa https://www.comune.palermo.it/novita/nuovo-parco-giochi-inclusivo-in-via-palinuro-a-mondello-sabato-alle-11-presentazione-alla-stampa/ - facebook.com Vai su Facebook

Vibo Valentia. Bimbo di 3 anni in ospedale perchè schiacciato da trave in parco giochi - una trave del parco giochi che ha ceduto improvvisamente, il bambino di tre anni ricoverato in gravi condizioni con prognosi riservata a Vibo Valentia ... Da ilmetropolitano.it

È morto il bimbo rimasto schiacciato da una trave in un parco giochi - Non ce l'ha fatta Francesco, il bimbo di tre anni e mezzo rimasto gravemente ferito venerdì scorso nel parco giochi di Vibo Valentia, da una trave in legno che gli ha schiacciato il fegato (ANSA) ... Riporta ansa.it