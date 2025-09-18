Il parco giochi sporco e il bimbo di 7 anni | Chi fa questo non ha rispetto per ciò che lo circonda

Ho preferito fare un video che secondo me rende meglio l'idea: ci troviamo nella strada pedonale della ferrovia dove c'è un piccolo parco giochi. Oggi ho portato un bambino di 7 anni a giocare e mi sono imbarazzata e schifata. Il bambino mi ha fatto dei discorsi su quello che c'era intorno a lui. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

