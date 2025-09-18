Il Papa | Genocidio Gaza? Per ora la Santa Sede non si pronuncia
«La parola genocidio viene usata sempre più spesso. Ufficialmente, la Santa Sede non ritiene che si possa fare alcuna dichiarazione in merito in questo momento». Lo dice il Papa nel libro-intervista che esce oggi in Perù (Penguin), a firma di Elise Ann Allen. " Esiste una definizione molto tecnica di cosa potrebbe essere il genocidio, ma sempre più persone sollevano la questione, tra cui due gruppi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Caro Papa Spero tu possa celebrare il tuo compleanno andando a Gaza per chiedere agli assassini di rinunciare al genocidio. - X Vai su X
“La guerra è sempre una sconfitta” (Papa Francesco) Sacerdoti da tutta Italia e dal mondo hanno dato vita alla rete “Preti contro il genocidio” per chiedere pace, verità e giustizia a Gaza e nei Territori Occupati. ? Tra i punti chiave: • Pace “disarmata e disar - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone: «Genocidio a Gaza? Per ora la Chiesa non si pronuncia. Israele non risponde neanche agli appelli degli Usa» - Mentre l'Onu, per canali ufficiali, pochi giorni fa ha confermato che quello del governo israeliano a Gaza è un genocidio, da parte del Vaticano c'è qualche resistenza ... Da msn.com