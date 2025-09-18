Il Papa dice che non parla di genocidio a Gaza Odifreddi | Almeno Francesco prendeva posizioni chiare
"Ufficialmente - ha detto Papa Leone XIV - la Santa Sede non ritiene che al momento si possa rilasciare alcuna dichiarazione" sul genocidio a Gaza. Il matematico Piergiorgio Odifreddi: "Prevost Pilatesco. Francesco parlava chiaro, prendeva posizione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: papa - dice
Negoziati Russia-Ucraina in Vaticano? Ecco perché Papa Leone sa che Mosca non accetterà mai: lo dice la storia
Intelligenza artificiale, Jurassic Word dice no dopo le proteste dei consumatori. Il Papa: “Attenti ai valori etici”
“Mamma, papà, non ce la faccio più”: lo stress da vacanze colpisce 1 famiglia su 3. Cosa dice la psicologia
La Nato non ha cominciato nessuna guerra, dice Papa Leone XIV https://linkiesta.it/2025/09/nato-papa-leone-xiv-guerra-russia/… via @Linkiesta - X Vai su X
Circolo Magnolia. . Venerdì 5 Settembre | SVEN VÄTH Il ritorno di Papa Sven al Magnolia è una di quelle serate che non vorremmo mai perderci per nulla al mondo. Tickets disponibili su DICE - facebook.com Vai su Facebook
La preoccupazione di Papa Leone per Gaza: Neanche gli Usa riescono a fare pressione su Israele; Il Papa dice che non parla di genocidio a Gaza, Odifreddi: Almeno Francesco prendeva posizioni chiare; Il Papa, a Gaza fatti orribili ma non mi pronuncio su genocidio.
Il Papa, a Gaza fatti orribili ma non mi pronuncio su genocidio - Ufficialmente, la Santa Sede non ritiene che si possa fare alcuna dichiarazione in merito in questo momento". Come scrive tuttosport.com
Israele, tensione alle stelle. La Spagna apre un'inchiesta su crimini di guerra a Gaza. Il Papa frena: "Genocidio? La Santa Sede per ora non si pronuncia" - Polemica per le parole del ministro delle Finanze Smotrich: "Gaza è una miniera d’oro immobiliare, in trattative con Usa" ... Si legge su affaritaliani.it