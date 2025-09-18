Il Papa dice che non parla di genocidio a Gaza Odifreddi | Almeno Francesco prendeva posizioni chiare

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ufficialmente - ha detto Papa Leone XIV - la Santa Sede non ritiene che al momento si possa rilasciare alcuna dichiarazione" sul genocidio a Gaza. Il matematico Piergiorgio Odifreddi: "Prevost Pilatesco. Francesco parlava chiaro, prendeva posizione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: papa - dice

Negoziati Russia-Ucraina in Vaticano? Ecco perché Papa Leone sa che Mosca non accetterà mai: lo dice la storia

Intelligenza artificiale, Jurassic Word dice no dopo le proteste dei consumatori. Il Papa: “Attenti ai valori etici”

“Mamma, papà, non ce la faccio più”: lo stress da vacanze colpisce 1 famiglia su 3. Cosa dice la psicologia

La preoccupazione di Papa Leone per Gaza: Neanche gli Usa riescono a fare pressione su Israele; Il Papa dice che non parla di genocidio a Gaza, Odifreddi: Almeno Francesco prendeva posizioni chiare; Il Papa, a Gaza fatti orribili ma non mi pronuncio su genocidio.

papa dice parla genocidioIl Papa, a Gaza fatti orribili ma non mi pronuncio su genocidio - Ufficialmente, la Santa Sede non ritiene che si possa fare alcuna dichiarazione in merito in questo momento". Come scrive tuttosport.com

papa dice parla genocidioIsraele, tensione alle stelle. La Spagna apre un'inchiesta su crimini di guerra a Gaza. Il Papa frena: "Genocidio? La Santa Sede per ora non si pronuncia" - Polemica per le parole del ministro delle Finanze Smotrich: "Gaza è una miniera d’oro immobiliare, in trattative con Usa" ... Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Dice Parla Genocidio