Il Papa accoglie gli omosessuali ma rassicura i tradizionalisti | La dottrina sul matrimonio non cambia

Roma, 18 settembre 2025 – Nulla si cancella, la benedizione dei gay uniti in relazione, niente si cambia, la dottrina della Chiesa sulla sessualità. Papa Leone XIV esce allo scoperto su un tema polarizzante come la pastorale Lgbtq+, rispondendo alle domande di Elise Ann Allen nel libro-intervista in uscita oggi in Perù. Dopo aver anticipato settimana scorsa le parti del volume incentrate sulla geopolitica, la casa editrice Penguin ha reso noto quesiti e risposte relativi al matrimonio, all’ omosessualità e al ruolo delle donne, argomenti che Prevost affronta nel solco tracciato dal predecessore Jorge Bergoglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Papa accoglie gli omosessuali, ma rassicura i tradizionalisti: “La dottrina sul matrimonio non cambia”

In questa notizia si parla di: papa - accoglie

Moglie incinta: il noto papà accoglie il quarto figlio e la famiglia si allarga

Il Papa accoglie Giorgia Meloni: “Molto piacere”

Papa Leone XIV accoglie Zelensky a Castel Gandolfo: “Vaticano sede disponibile per i negoziati”

La CESi ringrazia Papa Leone XIV per le parole su Lampedusa e la Sicilia. I Vescovi di Sicilia: “Una terra che accoglie e sostiene la pace” / VIDEOMESSAGGIO La Conferenza Episcopale Siciliana (CESi) desidera esprimere profonda gratitudine a Papa Leon - facebook.com Vai su Facebook

Herzog prima ha detto di essere stato invitato dal Papa, costringendo la Santa Sede a ricordare che il Papa accoglie chi chiede di essere ricevuto (e stop). Poi ha diramato un comunicato in cui elenca i temi della conversazione, dimenticandosi tre quarti dei co - X Vai su X

Il Papa accoglie gli omosessuali, ma rassicura i tradizionalisti: “La dottrina sul matrimonio non cambia”.

Il Papa accoglie gli omosessuali, ma rassicura i tradizionalisti: “La dottrina sul matrimonio non cambia” - Sul diaconato femminile il Pontefice prende tempo: “Al momento non ho intenzione di cambiare l’insegnamento della Chiesa, vanno chiarite altre questio ... Secondo quotidiano.net

Papa Leone XIV mostra il volto reazionario su LGBT e abusi sessuali - Il tono posato, l’aplomb elegante e lo charme americano comunicano rassicurazione e conforto: ma Papa Leone XIV è un reazionario latente, un fuoco ultra- Segnala gay.it