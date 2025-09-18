Il Papa accoglie gli omosessuali ma rassicura i tradizionalisti | La dottrina sul matrimonio non cambia

Quotidiano.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 18 settembre 2025 – Nulla si cancella, la benedizione dei gay uniti in relazione, niente si cambia, la dottrina della Chiesa sulla sessualità. Papa Leone XIV esce allo scoperto su un tema polarizzante come la pastorale Lgbtq+, rispondendo alle domande di Elise Ann Allen nel libro-intervista in uscita oggi in Perù. Dopo aver anticipato settimana scorsa le parti del volume incentrate sulla geopolitica, la casa editrice Penguin ha reso noto quesiti e risposte relativi al matrimonio, all’ omosessualità e al ruolo delle donne, argomenti che Prevost affronta nel solco tracciato dal predecessore Jorge Bergoglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

