il palazzo racconta festeggiati i 100 anni della sede

MASSA MARTANA- La Comunanza Agraria di Colpetrazzo ha celebrato il centenario della costruzione del suo storico Palazzo con "Il Palazzo Racconta". Un evento voluto dal presidente Sylvio Pompei e dal suo Consiglio direttivo che ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e di relatori come Sandro Ciani, Coordinatore delle Associazioni Agrarie dell’Umbria, Romano Filippucci, Presidente della Comunanza Agraria di Massa Martana, oltre a diversi esperti di storia, geografia e arte, come Marco Bagli, Matteo Piselli, Francesco Campagnani e Michele Ravaioli. Con l’occasione è stato presentato il libro "Storia della Comunanza Agraria di Colpetrazzo", curato dagli autori Alessandro Sartini e Patrizia Durastanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

