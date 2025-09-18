Il Palazzo racconta Festeggiati i 100 anni della sede
MASSA MARTANA- La Comunanza Agraria di Colpetrazzo ha celebrato il centenario della costruzione del suo storico Palazzo con "Il Palazzo Racconta". Un evento voluto dal presidente Sylvio Pompei e dal suo Consiglio direttivo che ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e di relatori come Sandro Ciani, Coordinatore delle Associazioni Agrarie dell’Umbria, Romano Filippucci, Presidente della Comunanza Agraria di Massa Martana, oltre a diversi esperti di storia, geografia e arte, come Marco Bagli, Matteo Piselli, Francesco Campagnani e Michele Ravaioli. Con l’occasione è stato presentato il libro "Storia della Comunanza Agraria di Colpetrazzo", curato dagli autori Alessandro Sartini e Patrizia Durastanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: palazzo - racconta
Mostra a Palazzo Perego: l’arte racconta la donna con un viaggio nel ’900
L'anima del lavoro: Il Piemonte si racconta attraverso la fotografia a Palazzo Lascaris
Il carbone risuona a Palazzo Fabroni. L’installazione di Federico Gori racconta un mestiere scomparso
Artigianato e Palazzo racconta la forza delle mani, delle idee e della bellezza che nasce dal lavoro artigiano. Firenze è questo: tradizione che diventa futuro. Un valore da proteggere e promuovere. - facebook.com Vai su Facebook
Il Palazzo racconta. Festeggiati i 100 anni della sede; I 100 anni del palazzo della Comunanza Agraria di Colpetrazzo; Le coloratissime installazioni di Daniel Buren a Pistoia nella mostra Fare Disfare Rifare.
"Il Palazzo racconta". Festeggiati i 100 anni della sede - La Comunanza Agraria di Colpetrazzo ha celebrato il centenario della costruzione del suo storico Palazzo con "Il ... Da msn.com