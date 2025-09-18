Il nuovo stadio di San Siro in cifre | 11,6 milioni di presenze all' anno impatto di 3 miliardi E 16mila posti di lavoro

Più di 11,6 milioni di persone all'anno frequenteranno l'area di San Siro quando sarà a regime, il doppio rispetto a oggi e pari circa a quanti frequentano la zona di City Life. Nell'area lavoreranno circa 3.800 persone, di cui circa 750 nelle sedi di Inter e Milan che saranno ospitate. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Nuovo appello per il Meazza: Edoardo Bennato ritorna architetto e firma con i salva-stadio

Nuovo terreno di gioco allo stadio: un’erba naturale ‘creata’ negli Usa

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

Nuovo stadio San Siro: da domani il documento farà il giro delle commissioni. Inter e Milan chiedono uno scudo penale

Nuovo passo avanti per Inter e Milan per la vendita di San Siro. La Giunta Comunale di Milano ha approvato la delibera sulla cessione dello stadio e delle aree limitrofe. Prossimo appuntamento al Consiglio comunale verso fine settemb

Nuovo San Siro, ecco il programma: costruzione dello stadio tra il 2027 e il 2030, entro il 2035 il completamento dei lavori nelle aree circostanti - Ieri è stato fatto un passo importante verso il nuovo stadio di Milan e Inter: la Giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe ai ... Scrive milannews.it

Milan-Inter a San Siro: cronoprogramma e clausole del progetto stadio - Milan e Inter più vicini alla costruzione del nuovo stadio di proprietà a San Siro: ecco quali step ci sono in programma adesso. Come scrive milanlive.it