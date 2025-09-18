Il nuovo reality di Amazon | emergono i nomi dei probabili concorrenti

Il nuovo reality di Amazon: emergono i nomi dei possibili concorrenti che inizieranno questa nuova avventura. Amazon Prime Video lancia una nuova sfida nel mondo dell’intrattenimento, un reality game show che promette tensione, colpi di scena e una buona dose di divertimento. Stando a quanto riporta Fanpage.it, il reality show dovrebbe chiamarsi “The Fifty”. Circa 50 concorrenti, perlopiù volti noti dello spettacolo e dei social dovranno convivere per otto giorni. Il reality verrà registrato in una location del tutto insolito: in un castello. La messa in onda è prevista per la primavera, e i cinquanta concorrenti subiranno eliminazioni continue. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Il nuovo reality di Amazon: emergono i nomi dei probabili concorrenti

