Il nuovo fondo di indennizzo per le vittime del crac Parmalat è tardivo

Il nuovo fondo messo a disposizione al Mef per l'indennizzo dei risparmiatori vittime dei crac Parmalat e Cirio e dei bond argentini "è tardivo, limitato e pieno di insidie legate ai requisiti oggettivi e soggettivi". Lo dice, all'Adnkronos, il presidente dell'associazione Ezzelino III da Onara. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: nuovo - fondo

LIVE Nuoto di fondo, 3 km knockout maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri per un nuovo alloro

GP Austria, Ferrari debutta con il nuovo fondo: sarà la svolta per Leclerc e Hamilton?

La Ferrari e il nuovo fondo, Leclerc: "Passi avanti". Lewis: "Felice del lavoro in fabbrica"

Nuovo fondo in arrivo per Socialfare Seed. L’obiettivo è iniziare a investire già nel 2026 https://aifi.it/it/private-capital-today/Nuovo-fondo-in-arrivo-per-Socialfare-Seed… #fundraising #impact #impactinvesting #venturecapital #startup - X Vai su X

Fondo pensione per i nuovi nati: in Trentino-Alto Adige una nuova legge prevede un contributo economico a favore di ogni nuovo nato, adottato o affidato, per incentivare l’apertura di un fondo pensione complementare intestato al minore https://www.donna - facebook.com Vai su Facebook

Il nuovo fondo di indennizzo per le vittime del crac Parmalat è tardivo; Banche: fonti, in arrivo nuovo fondo indennizzo risparmiatori Cirio, Parmalat e bond argentini; Frodi finanziarie, fino a 20mila euro di indennizzo per le vittime: requisiti e domande.

Banche: fonti, 'Fifoi' nome nuovo fondo indennizzo risparmiatori Cirio, Parmalat e bond - Il nuovo fondo di indennizzo per i risparmiatori vittime dei crac Parmalat, Cirio e dei bond argentini, secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine al dossier, si d ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Banche: fonti, in arrivo nuovo fondo indennizzo risparmiatori Cirio, Parmalat e bond argentini - Il Mef starebbe lavorando a un nuovo fondo di indennizzo per i risparmiatori vittime dei crac Parmalat, Cirio e dei bond argentini. Come scrive lanuovasardegna.it