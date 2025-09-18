Il nuovo fidanzato di Sophie Codegoni è Piero Neri l’ex di Raffaella Fico?

Sophie Codegoni starebbe frequentando Piero Neri, un imprenditore più grande di diciannove anni e già noto al grande pubblico per via della sua relazione passata con Raffaella Fico. “La Codegoni a breve uscirà allo scoperto con un imprenditore livornese, Piero Neri. Lui l’ha portata in jet in Sardegna. Dicono che avrebbe venduto l’esclusiva ad un giornale, quindi usciranno foto e volti”, ha scritto Rosica sui social. Sempre secondo l’esperto, la relazione tra Sophie e Piero sarebbe già piuttosto consolidata: “Fino a una settimana fa era con dei calciatori e ora con questo imprenditore che le paga anche la baby sitter. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il nuovo fidanzato di Sophie Codegoni è Piero Neri (l’ex di Raffaella Fico)?

Sophie Codegoni ha un nuovo amore, è l’ex fidanzato di Raffaella Fico; Sophie Codegoni, ecco il nuovo fidanzato calciatore: la foto (cancellata) e il dettaglio che li incastra; Nicolò Fagioli e Sophie Codegoni fidanzati, gossip e indiscrezioni sulla nuova coppia.

Alessandro Basciano mette braccialetto elettronico: “Stalking a Sophie Codegoni”/ Procura respinge il ricorso - Alessandro Basciano, accuse di stalking a Sophie Codegoni: torna il braccialetto elettronico, la Procura non molla. Si legge su ilsussidiario.net

Stalking a Sophie Codegoni, per Alessandro Basciano confermato il braccialetto elettronico - Il tribunale del Riesame ha respinto il ricorso del dj: in Grecia si era fatto rimuovere il dispositivo a causa di un presunto infortunio ... Lo riporta milano.repubblica.it