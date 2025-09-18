Il nuovo Apple CarPlay al debutto | widget mappe intelligenti e meno distrazioni

Il nuovo sistema operativo degli iPhone rilasciato da Apple, iOS 26, porta con sé diverse novità per CarPlay che puntano a rendere la guida più sicura. Ed è già disponibile: ecco come averlo gratuitamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nuovo apple carplay debuttoProviamo il nuovo Apple CarPlay di iOS 26: arrivano i widget ma... - iOS 26 introduce nuovi widget e miglioramenti per CarPlay, personalizzazione, notifiche più smart e design aggiornato, ma restano alcune criticità. Riporta auto.everyeye.it

nuovo apple carplay debuttoLa Mia Auto: tutte - Il nuovo sistema operativo degli iPhone rilasciato da Apple, iOS 26, porta con sé diverse novità per CarPlay che puntano a rendere la guida più sicura. Scrive gazzetta.it

