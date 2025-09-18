Il Napoli torna in Europa e riparte da Manchester | all’Etihad con un obiettivo preciso imposto dal club!

18 set 2025

C’è tanta attesa per quello che sarà il ritorno del Napoli in Champions League e in Europa. A Manchester, il club azzurro parte già con un obiettivo preciso.  La storia del Napoli è ormai conosciuta. Anni di numerose difficoltà e poi l’avvento del patron Aurelio De Laurentiis, il quale ha per certi versi rivoluzionato la piazza napoletana. Le aspettative sono aumentate, il valore dei calciatori pure e soprattutto son cambiati gli obiettivi. Due Scudetti in tre anni sono un traguardo incredibile, forse quasi impensabile per i tifosi. I successi in Italia, però, potrebbe rappresentare un punto di partenza e non d’arrivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

