Il Napoli torna in Europa e riparte da Manchester | all’Etihad con un obiettivo preciso imposto dal club!

C’è tanta attesa per quello che sarà il ritorno del Napoli in Champions League e in Europa. A Manchester, il club azzurro parte già con un obiettivo preciso. La storia del Napoli è ormai conosciuta. Anni di numerose difficoltà e poi l’avvento del patron Aurelio De Laurentiis, il quale ha per certi versi rivoluzionato la piazza napoletana. Le aspettative sono aumentate, il valore dei calciatori pure e soprattutto son cambiati gli obiettivi. Due Scudetti in tre anni sono un traguardo incredibile, forse quasi impensabile per i tifosi. I successi in Italia, però, potrebbe rappresentare un punto di partenza e non d’arrivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Napoli torna in Europa e (ri)parte da Manchester: all’Etihad con un obiettivo preciso imposto dal club!