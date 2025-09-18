Il Napoli resiste per mezz’ora in dieci il City passa nella ripresa

Napolitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esordio stagionale amaro in Champions League per il Napoli. Gli uomini di Conte devono cedere il passo al Manchester City per 2-0, in un match inevitabilmente segnato dall'espulsione del capitano Giovanni Di Lorenzo dopo soli 20 minuti di gioco, per fallo su Haaland lanciato a rete. Gli azzurri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - resiste

Lookman, l’Atalanta resiste: servono 60mln. Napoli e Arsenal alla finestra

Ndoye obiettivo dichiarato di Conte: il Napoli insiste, il Bologna resiste

Ndoye, ora spinge lui: svolta vicina col Napoli? Conte lo aspetta, il Bologna resiste

Napoli, resiste l’ottimismo per Juanlu. Ai dettagli l’operazione Miguel Gutiérrez - Nonostante il Napoli non abbia ritoccato l’offerta avanzata al Siviglia per Juanlu, in casa azzurra resta grande ottimismo per la chiusura positiva dell’affare. Da gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Resiste Mezz8217ora Dieci