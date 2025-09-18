Il Napoli piegato da Haaland e Doku 2-0 per il City

Ilgiornaleditalia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Debutto amaro in Champions per gli azzurri, rimasti in dieci uomini al 21'. MANCHESTER (INGHILTERRA) - Uno stoico Napoli cade a Manchester contro il City di Guardiola nella prima giornata della prima fase della Champions League 20252026. In dieci uomini dal 21', a causa dell'espulsione di Di Lorenz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il Napoli piegato da Haaland e Doku, 2-0 per il City

