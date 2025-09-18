Si chiude la tre giorni dedicata alla prima giornata della fase a calendario della massima competizione europea per club Dopo il clamoroso pareggio della Juventus contro il Borussia Dortmund e il doppio confronto di mercoledì Ajax-Inter e Psg-Atalanta, questa tre giorni dedicata alla Champions League si conclude con l’ultima partita delle italiane. Guardiola e Conte (IA) – Calciomercato.it Il Manchester City padrone di casa, guidato in panchina dal manager Pep Guardiola, si presenta a questo importante appuntamento dopo la rotonda vittoria per 3-0 ottenuta contro i ‘cugini’ del Manchester United di Ruben Amorim. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il Napoli (in dieci) resiste 56?: Haaland e Doku regalano i tre punti al City di Guardiola