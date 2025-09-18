Il Napoli in 10 affonda nel finale contro il Manchester City

Il ritorno in Champions del Napoli campione d’Italia vede il primo passo falso in stagione per l’undici di Antonio Conte, che torna a casa con zero punti e tanti rimpianti. I partenopei hanno subito fin dal primo minuto l’aggressività del Manchester City di Pep Guardiola, venendo messi quasi immediatamente alle corde. L’ espulsione d i Di Lorenzo al 20’ per aver steso al limite dell’area Haaland complica incredibilmente il compito dei partenopei, costretti a difendersi con le unghie e coi denti. Alla fine, nonostante una serie di parate clamorose di Milinkovic-Savic ed una prestazione eccellente di Politano, il Manchester City trova il gol con Haaland, arrotondando pochi minuti dopo con il raddoppio di Doku. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

