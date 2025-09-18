Il Napoli in 10 affonda nel finale contro il Manchester City

Il ritorno in Champions del Napoli campione d’Italia vede il primo passo falso in stagione per l’undici di Antonio Conte, che torna a casa con zero punti e tanti rimpianti. I partenopei hanno subito fin dal primo minuto l’aggressività del Manchester City di Pep Guardiola, venendo messi quasi immediatamente alle corde. L’ espulsione d i Di Lorenzo al 20’ per aver steso al limite dell’area Haaland complica incredibilmente il compito dei partenopei, costretti a difendersi con le unghie e coi denti. Alla fine, nonostante una serie di parate clamorose di Milinkovic-Savic ed una prestazione eccellente di Politano, il Manchester City trova il gol con Haaland, arrotondando pochi minuti dopo con il raddoppio di Doku. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Napoli in 10 affonda nel finale contro il Manchester City

In questa notizia si parla di: napoli - affonda

Il Napoli non affonda per Milinkovic-Savic: pronto il possibile nuovo portiere

Se parliamo di momenti di identità collettiva a Napoli, non possiamo ignorare la festa di Piedigrotta, dedicata alla Madonna di Piedigrotta, che da secoli anima il quartiere omonimo con riti religiosi, musica, folklore. La Festa di Piedigrotta affonda le sue radici n - facebook.com Vai su Facebook

Napoli in 10 prova a resistere ma Haaland e compagni abbattono il muro azzurro: 2-0 per gli inglesi - Manchester City-Napoli, la cronaca testuale; FINALE City-Napoli 2-0: la squadra di Conte in 10 dopo 20’, decidono i gol di Haaland e Doku; Fa Cup, il Manchester City affonda il Nottingham e vola in finale contro il Crystal Palace.

DIRETTA/ Napoli Sorrento (risultato finale 4-0) streaming video tv: poker di Lukaku! (oggi 10 agosto 2025) - Seconda amichevole consecutiva per i campioni d’Italia, che in questa estate ci stanno abituando alle doppiette di partite a meno di 24 ore l’una dall’altra. Si legge su ilsussidiario.net