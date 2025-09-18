Il Museo Diffuso Rancilio celebra settant’anni delle macchine da caffè
Una “caccia al tesoro“ tra storia, design e cultura d’impresa: è il cuore del progetto Museo Diffuso, che celebra il quindicennale di Officina Rancilio 1926, il museo di proprietà della famiglia Rancilio, fondatrice del celebre marchio di macchine da caffè conosciuto in tutto il mondo. "Il Museo Officina Rancilio nasce nel 2010 esattamente nel punto in cui nel 1926 aprì l’officina – spiega Francesca D’Angelo, curatrice museale –. Il progetto del Museo Diffuso nasce con tre parole chiave: radici, cultura, relazioni". Il concept prevede il coinvolgimento di olrte 40 negozi e del municipio, che fino al 15 novembre esporranno 70 macchine da caffè prodotte dal 1927 al 1999. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: museo - diffuso
Il patrimonio artistico dell'Ausl Romagna come un "museo diffuso": un video per valorizzarlo
Il patrimonio artistico dell'Ausl Romagna come un "museo diffuso": nasce un video per valorizzarlo
Il patrimonio artistico dell'Ausl Romagna come un "museo diffuso": un video per valorizzarlo
Pordenonelegge 2025: una città che diventa museo diffuso Settembre a Pordenone è sinonimo di cultura, e nei giorni del festival Pordenonelegge l’offerta si arricchisce con un programma di mostre ed esposizioni in tutta la città. Musei, biblioteche e galler - facebook.com Vai su Facebook
Museo diffuso nel Montefeltro, il progetto diventa un brand. "Mu.Mont. promuoverà la storia e la cultura dei paesi" #ANSA - X Vai su X
Il Museo Diffuso Rancilio celebra settant’anni delle macchine da caffè; Settant’anni di macchine da caffè Rancilio in vetrina nel museo diffuso di Parabiago. Foto.
Il Museo Diffuso Rancilio celebra settant’anni delle macchine da caffè - Una “caccia al tesoro“ tra storia, design e cultura d’impresa: è il cuore del progetto Museo Diffuso, che celebra ... Scrive ilgiorno.it
Macchine per il caffè, macinini e gigantografie: la storia imprenditoriale della famiglia Rancilio in vetrina a Parabiago - Officina Rancilio 1926 lancia l'idea di un museo diffuso, che porti la cultura di impresa nelle vetrine di Parabiago, per i suoi primi 15 anni di attività ... Segnala legnanonews.com