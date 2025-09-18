Il Museo Diffuso Rancilio celebra settant’anni delle macchine da caffè

Ilgiorno.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una “caccia al tesoro“ tra storia, design e cultura d’impresa: è il cuore del progetto Museo Diffuso, che celebra il quindicennale di Officina Rancilio 1926, il museo di proprietà della famiglia Rancilio, fondatrice del celebre marchio di macchine da caffè conosciuto in tutto il mondo. "Il Museo Officina Rancilio nasce nel 2010 esattamente nel punto in cui nel 1926 aprì l’officina – spiega Francesca D’Angelo, curatrice museale –. Il progetto del Museo Diffuso nasce con tre parole chiave: radici, cultura, relazioni". Il concept prevede il coinvolgimento di olrte 40 negozi e del municipio, che fino al 15 novembre esporranno 70 macchine da caffè prodotte dal 1927 al 1999. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il museo diffuso rancilio celebra settant8217anni delle macchine da caff232

© Ilgiorno.it - Il Museo Diffuso Rancilio celebra settant’anni delle macchine da caffè

In questa notizia si parla di: museo - diffuso

Il patrimonio artistico dell'Ausl Romagna come un "museo diffuso": un video per valorizzarlo

Il patrimonio artistico dell'Ausl Romagna come un "museo diffuso": nasce un video per valorizzarlo

Il patrimonio artistico dell'Ausl Romagna come un "museo diffuso": un video per valorizzarlo

Il Museo Diffuso Rancilio celebra settant’anni delle macchine da caffè; Settant’anni di macchine da caffè Rancilio in vetrina nel museo diffuso di Parabiago. Foto.

museo diffuso rancilio celebraIl Museo Diffuso Rancilio celebra settant’anni delle macchine da caffè - Una “caccia al tesoro“ tra storia, design e cultura d’impresa: è il cuore del progetto Museo Diffuso, che celebra ... Scrive ilgiorno.it

Macchine per il caffè, macinini e gigantografie: la storia imprenditoriale della famiglia Rancilio in vetrina a Parabiago - Officina Rancilio 1926 lancia l'idea di un museo diffuso, che porti la cultura di impresa nelle vetrine di Parabiago, per i suoi primi 15 anni di attività ... Segnala legnanonews.com

Cerca Video su questo argomento: Museo Diffuso Rancilio Celebra