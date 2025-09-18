Il murale dedicato a Totò Schillaci è opera del milazzese Andrea Sposari | Un sogno che si realizza

Messinatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è tanta Messina in Totò Schillaci, c'è un po' di Messina nel murale a lui dedicato. A firmarlo, anche per celebrare il primo anniversario della morte del bomber, è stato infatti il milazzese Andrea Sposari. L'opera si chiama “Yume: Un Sogno per Palermo” e oggi è stato presentato alla città. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

