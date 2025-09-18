Il motorismo inglese in passerella a Roma con Reb Concours
La sesta edizione del Reb Concours, con il sostegno dell’ Automobil Club di Roma, è interamente dedicata al motorismo inglese. L’evento si svolgerà sotto le arcate dell’acquedotto neroniano di Villa Wolkonsky, la splendida residenza dell’Ambasciatore del Regno Unito in Italia dove hanno recentemente soggiornato Re Carlo III e la Regina Camilla. Nei cinque ettari del parco sul colle Esquilino saranno 30 le vetture a contendersi il titolo di “Bella come Roma” e a decretare la vittoria sarà il padrone di casa, S.E. Edward Lewellyn, che si è dimostrato nel tempo autentico appassionato di auto d’epoca. 🔗 Leggi su Panorama.it
