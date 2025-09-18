Il Montelupo fa festa Cintelli risolve sul finale
MONTELUPO 1 SAN MINIATO BASSO 0 MONTELUPO: Lensi, Cintelli, Cupo (72’ Tersigni), Tremolanti (72’ Ferrmaca), Corsinovi (55’ Pucci), Alicontri, Ulivieri, Bartolozzi, Masoni (72’ Marrazzo), Ndaw, Cerrini (55’ Caparrini). All.: Lucchesi. SAN MINIATO BASSO: Micheli, Novi, Neri, Benvenuti (80’ Schifano), Duranti, Salemmo, Taddei (50’ Bucalossi), Giani, Vanni, Cavallini (55’ Ercoli), Gallina. All.: Bicchieri. Arbitro: Ambrosini di Carrara. Rete: 89’ Cintelli. Note: Espulso Salemmo (S) al 44’. MONTELUPO FIORENTINO – Una rete del giovane Cintelli quasi allo scadere fa esplodere di gioia il Castellani e manda il Montelupo agli ottavi di Coppa Italia di Promozione, al termine di una partita dominata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
