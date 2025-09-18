Cantautrice, musicista e attrice teatrale. Durante la sua carriera, Mille (all’anagrafe Elisa Pucci) ha saputo sfruttare i suoi talenti su diversi palchi. “Il teatro mi ha insegnato la disciplina, che vale anche nella musica e non significa rigidità. Ma la possibilità di fare scelte creative personali con un sostegno ben radicato a terra”, racconta a FqMagazine. Da piccola ha partecipato allo Zecchino d’Oro e nel 2015 è arrivata in finale a X Factor con la band dei Moseek. Cinque anni dopo, ha deciso di intraprendere un percorso da solista. Il nome d’arte, “che ho scelto di getto”, l’ha legata in maniera inconsapevole a uno dei personaggi storici più importanti del XIX secolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mondo è pieno di gente da evitare. Scappo a gambe levate dagli str*nzi. La psicoterapia? Ho capito che non si può piacere a tutti”: il “Risorgimento” di Mille