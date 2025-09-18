Il mito di Don Chisciotte | l' omaggio dell' Orchestra Sinfonica Siciliana al cavaliere errante per eccellenza

La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana a Palermo, Isola delle Femmine e Partinico con un originale omaggio musicale a uno dei personaggi più amati e visionari della letteratura universale: Don Chisciotte della Mancia, cavaliere errante per eccellenza, simbolo eterno di follia, idealismo e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

