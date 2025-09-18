Il mistero dell’energia scomparsa nei terremoti svelato in laboratorio
Ogni terremoto scatena un immenso serbatoio di energia, ma il tremore che scuote le case ne rappresenta appena la punta dell’iceberg. Un’indagine di ricercatori del MIT ha svelato, con prove di laboratorio, dove finisce la quota mancante, spingendo a riconsiderare la fisica nascosta sotto la superficie terrestre. Il rompicapo dell’energia sismica La comunità scientifica ha . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: mistero - energia
ABYSSIS Sabato 20 settembre scendiamo negli abissi più profondi del Mamamia... dove la notte si fa mistero, corpo e pura energia. @alyssaofficialp @daphne_aphrodite @giovannipagni @roto93 @robertaorzalesi Il viaggio comincia alle 23:00 - facebook.com Vai su Facebook
Il mistero del data center del Wyoming: un progetto segreto che consuma più di un intero stato. La corsa all'AI generativa richiede una quantità di energia colossale e il futuro dell'innovazione è legato a doppio filo all'infrastruttura energetica. #futuro #AI #datac - X Vai su X
Il mistero di Denise Pipitone a 21 anni dalla scomparsa. Mamma Piera: “La speranza è sempre presente” - Trapani, 1 settembre 2025 – Sono passati 21 anni dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone, la bimba di 4 anni svanita misteriosamente nel nulla da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Lo riporta quotidiano.net
Il mistero della Madonna di Orzivecchi, scomparsa e poi ritrovata a testa in giù - La scoperta durante i lavori nella chiesa parrocchiale di Orzivecchi, bassa bresciana. Come scrive rainews.it