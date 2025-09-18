"Prometto che tornerò in Maremma, ovviamente per festeggiare". Finisce così il suo discorso il ministro alla Cultura Alessandro Giuli, arrivato in città per fare il punto in vista delle regionali. Insieme al ministro all’hotel Bastiani c’erano gli esponenti di Fratelli d’Italia, la senatrice Simona Petrucci, l’onorevole Fabrizio Rossi ed i candidati alle elezioni regionali Simonetta Baccetti, Jurij Di Massa, Guendalina Amati e Luca Minucci. Il ministro non ha solo parlato di prossime elezioni, ma ha annunciato contributi sostanziosi (quasi un milione di euro) da parte del governo: 300mila euro per la chiesa di San Pietro, 350mila euro per la valorizzazione della Cavallerizza (con il recupero della piazza bassa del bastione punto di logistica per iniziative culturali e sportive completando l’arena omonima recentemente recuperata con la realizzazione di shopping container attrezzati, servizi igienici accessibili e camerino artisti), altri 250mila euro per il recupero degli spazi dell’ex cinema Marraccini completando così la realizzazione di spazi museali e congressuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ministro Giuli: "Dal governo fondi alla cultura cittadina"