Il ministro Giuli | Dal governo fondi alla cultura cittadina
"Prometto che tornerò in Maremma, ovviamente per festeggiare". Finisce così il suo discorso il ministro alla Cultura Alessandro Giuli, arrivato in città per fare il punto in vista delle regionali. Insieme al ministro all’hotel Bastiani c’erano gli esponenti di Fratelli d’Italia, la senatrice Simona Petrucci, l’onorevole Fabrizio Rossi ed i candidati alle elezioni regionali Simonetta Baccetti, Jurij Di Massa, Guendalina Amati e Luca Minucci. Il ministro non ha solo parlato di prossime elezioni, ma ha annunciato contributi sostanziosi (quasi un milione di euro) da parte del governo: 300mila euro per la chiesa di San Pietro, 350mila euro per la valorizzazione della Cavallerizza (con il recupero della piazza bassa del bastione punto di logistica per iniziative culturali e sportive completando l’arena omonima recentemente recuperata con la realizzazione di shopping container attrezzati, servizi igienici accessibili e camerino artisti), altri 250mila euro per il recupero degli spazi dell’ex cinema Marraccini completando così la realizzazione di spazi museali e congressuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ministro - giuli
San Siro, la tegola del ministro Giuli: “Verifica sul vincolo sul secondo anello, potrebbero essere già passati 70 anni”
L’attacco sul cubo nero. Il ministro Giuli: “Sono sbalordito”. Indagine del ministero
San Siro, sul vincolo sul secondo anello anche il ministro Giuli prende tempo: “Verificherò con gli uffici”
Cultura. Rossi (FdI): “Da ministro Giuli risorse per Cavallerizza ed ex cinema Marraccini” https://lavocedelpatriota.it/cultura-rossi-fdi-da-ministro-giuli-risorse-per-cavallerizza-ed-ex-cinema-marraccini/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
Con il ministro della cultura Alessandro Giuli in visita al museo accompagnato dal nostro direttore Luca Giannini e dal direttore dei Parchi archeologici della Maremma Leonardo Bochicchio Vai su Facebook
Il ministro Giuli: Dal governo fondi alla cultura cittadina; Il governo taglia i fondi al festival: Manganellate sulla cultura. E il Pd interroga il ministro Giuli; Il ministro Giuli: Rendere strutturale il fondo biblioteche e legare il bonus cultura al merito.
ll Ministro Giuli in visita a Grosseto: “In arrivo risorse per Cavallerizza ed ex Marraccini” - Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha fatto tappa a Grosseto in vista delle elezioni regionali in Toscana ... grossetonotizie.com scrive
Il ministro Giuli promette: fondi per ristrutturare il Museo di Guareschi - L'impegno del ministero della Cultura è arrivato inaspettato: i fondi per ristrutturare il Museo del Mondo Piccolo di Fontanelle - Da gazzettadiparma.it