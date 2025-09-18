Il Milan lo prenderà a gennaio | 15 milioni per accontentare i bianconeri

Il Milan rinforzerà ancora di più la rosa di Massimiliano Allegri il prossimo gennaio. L’affare dovrebbe andare in porto per 15 milioni. Quest’anno spettatore della Champions League in cui la Serie A è rappresentata da Juventus, Inter, Atalanta e Napoli, il Milan di Massimiliano Allegri lavora sui campi di Milanello per preparare nel migliore dei modi l’imminente impegno esterno di campionato contro l’Udinese di Kosta Runjaic. Appuntamento, quello contro la formazione friulana in programma sabato alle 20.45, che i rossoneri tenteranno ovviamente di mettere in cassaforte per portare a tre la propria striscia di vittorie consecutive dopo quelle ottenute contro Bologna e Lecce nelle ultime due sfide di campionato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

