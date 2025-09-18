Il mercato delle bonifiche è in salute con 3,5 miliardi di ricavi e 23 mila addetti

Nella seconda giornata di RemTech Expo ha debuttato un’iniziativa senza precedenti per il Paese: il primo Rapporto economico sul mercato delle bonifiche, concepito da RemTech e dalle maggiori società del settore operanti sulle bonifiche come strumento di policy e di impresa per dare dimensione, regole e prospettiva a un comparto strategico della rigenerazione territoriale. La forza dell’operazione risiede nel Comitato dei promotori, che riunisce l’intera filiera: CISA, Greenthesis, Icaro Ecology, I.T.S. Ecologia, Idea, Fedele di Donato, Semataf – Gruppo Ecoeridania, Assoreca, Edison Regea, Teseco, BSA – Gruppo Iren, Geos Group, HERAmbiente – ACR Reggiani, Riccoboni Holding, Serveco, OICE, ambiente, Xodo Costruzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il mercato delle bonifiche è in salute con 3,5 miliardi di ricavi e 23 mila addetti

In questa notizia si parla di: mercato - bonifiche

Proseguono a Sesto Fiorentino i lavori sul torrente Rimaggio, in piazza del Mercato, con la demolizione del ponte. L’intervento, tra le opere di somma urgenza dopo l’alluvione del 14 marzo 2025, serve a ripristinare briglie e difese spondali e a migliorare la ca - facebook.com Vai su Facebook

Il mercato delle bonificheè in crecita: 3,5 mld di ricavi, 1,3 di valore aggiunto, 23 mila addetti - Nella seconda giornata di RemTech Expo ha debuttato un’iniziativa senza precedenti per il Paese: il primo Rapporto economico sul mercato delle ... Come scrive ilgiornale.it

Bonifiche, comitati all’attacco: "La salute e l’ambiente non hanno colore politico" - Lo dice dice il coordinamento dei comitati e delle associazioni per la depurazione, le bonifiche e la ripubblicizzazione del servizio idrico. Segnala lanazione.it