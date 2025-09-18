Il maresciallo capo Luca Solido trasferito da Mirandola il saluto dell' Amministrazione
Il Maresciallo Capo Luca Solido, Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Martino Spino, è stato promosso nuovo Comandante della Stazione di Sestola.In occasione del trasferimento, il Sindaco Letizia Budri e l’Assessore Marco Donnarumma lo hanno ricevuto in Municipio, per esprimere – a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
