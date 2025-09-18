AGI - Erling Haaland è diventato il giocatore più veloce a raggiungere i 50 gol in Champions League quando il Manchester City ha approfittato del cartellino rosso iniziale di Giovanni Di Lorenzo per battere il Napoli 2-0 giovedì. Haaland ha raggiunto il suo mezzo secolo nella competizione d'élite europea in sole 49 presenze prima che Jeremy Doku assicurasse agli uomini di Pep Guardiola di iniziare la loro ricerca della gloria in Champions League con una vittoria. Il Manchester City ha ottenuto una vittoria combattuta nel primo turno di Champions League, contro un Napoli (2-0) che è stato presto ridotto a dieci giocatori e ha finito per cedere al potere di Erling Haaland. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Manchester City vince 2-0 contro un Napoli in dieci uomini