Il Manchester City vince 2-0 contro un Napoli in dieci uomini
AGI - Erling Haaland è diventato il giocatore più veloce a raggiungere i 50 gol in Champions League quando il Manchester City ha approfittato del cartellino rosso iniziale di Giovanni Di Lorenzo per battere il Napoli 2-0 giovedì. Haaland ha raggiunto il suo mezzo secolo nella competizione d'élite europea in sole 49 presenze prima che Jeremy Doku assicurasse agli uomini di Pep Guardiola di iniziare la loro ricerca della gloria in Champions League con una vittoria. Il Manchester City ha ottenuto una vittoria combattuta nel primo turno di Champions League, contro un Napoli (2-0) che è stato presto ridotto a dieci giocatori e ha finito per cedere al potere di Erling Haaland. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: manchester - city
Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse
Juventus, Tudor: "Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo". Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no
Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
Champions League. Il Napoli finisce subito in 10, prova a resistere ma il Manchester City vince 2-0 https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-esordio-juve-inter-atalanta-e-napoli-news-aggiornamenti-dirette-live-6920fec7 - facebook.com Vai su Facebook
Live Reaction della Champions League di Manchester City-Napoli & post partita - X Vai su X
Man City-Napoli LIVE; Manchester City Napoli - Pronostici e Quote - Champions League 25/26; Champions League. Il Napoli finisce subito in 10, prova a resistere ma il Manchester City vince 2-0 https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-esordio-juve-inter-atalanta-e-napoli-news-aggiornamenti-dirette-live-6920fec7.
Man City-Napoli dura 20', poi rosso a Di Lorenzo ed è attacco contro difesa: Guardiola vince 2-0 - Il Napoli si mette uomo su uomo quando il pallone ce l'ha il Manchester City - Secondo tuttomercatoweb.com
Champions League, Manchester City-Napoli 2-0: Haaland, Doku e... Di Lorenzo rovinano la serata degli azzurri - Savic non bastano, nella ripresa passano gli uomini di Guardiola ... Come scrive msn.com