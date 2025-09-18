Il manager sportivo e gentiluomo Addio a Enzo Redaelli monzese doc

Con la sua inconfondibile cravatta gialla e i modi eleganti e cortesi, lo potevi incontrare indifferentemente allo stadio oppure alla caserma dei vigili del fuoco (si occupava di certificazioni antincendio), a cui era sempre rimasto legato. Ma soprattutto, per chi mastica di sport a Monza, era un volto amico. Lutto in città per la morte di Enzo Redaelli, ottantaquattro anni, geometra, già presidente dell’ Hockey club Monza e storico dirigente del Calcio Monza. Era stato consigliere per quattordici mesi e, in seguito, presidente dell’Hockey club Monza dal 1980 al 1984, nonché primo presidente eletto della Lega nazionale Hockey pista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il manager sportivo e gentiluomo. Addio a Enzo Redaelli, monzese doc

