Il Malpensa Express si fermerà di sera per un cantiere

Milanotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà più difficile raggiungere l’aeroporto di Malpensa con il treno. A causa di lavori infrastrutturali programmati da Ferrovienord a Sacconago, nelle notti infrasettimanali tra il 22 settembre e il 6 dicembre sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra Busto Arsizio Nord e Malpensa Aeroporto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

