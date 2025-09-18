Il Malpensa Express si fermerà di sera per un cantiere
Sarà più difficile raggiungere l’aeroporto di Malpensa con il treno. A causa di lavori infrastrutturali programmati da Ferrovienord a Sacconago, nelle notti infrasettimanali tra il 22 settembre e il 6 dicembre sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra Busto Arsizio Nord e Malpensa Aeroporto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
