Il magistrato Nicola Graziano diventa cittadino onorario di Cesa
Martedì 23 settembre 2025, alle ore 9, nella casa municipale, si terrà una seduta straordinaria del Consiglio Comunale convocata dal presidente Domenico Mangiacapra. Un appuntamento che si preannuncia particolarmente significativo per i contenuti e il valore simbolico dei provvedimenti all’ordine. 🔗 Leggi su Casertanews.it
magistrato - nicola
